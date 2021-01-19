Севастополь отмечает Крещение Господне

Журавлев: Этот возвышенный праздник станет для каждого из нас днем духовного обновления

Главное Богослужение в праздник Богоявления в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. На праздничную службу в соборе собрались тысячи верующих, в числе которых председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, вице-спикер Илья Журавлев, вице-спикер Татьяна Лобач, командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов.

По завершению праздничной Божественной литургии состоялся чин Великого освещения воды, крестный ход и освещение вод Черного моря.

Верующих также поздравил координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР, вице-спикер законодательного собрания Илья Журавлёв.

«Уверен, этот возвышенный праздник станет для каждого из нас днем духовного обновления, единения и обретения новых жизненных сил. В этот светлый день желаю вам душевного и телесного здравия, чистоты помыслов и стремлений, достатка и благополучия. Искренне надеюсь, что в сердце каждого из нас откликнутся заветы добра, мира и веротерпимости, лежащие в основе православия», – пожелал Илья Журавлев.

Отметим, что в 2020 году вице-спикер законодательного собрания Илья Журавлев награжден Орденом Святого Архистратига Божьего Михаила за заслуги перед Православной церковью. Одним из важных дел в прошлом году, оцененных митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, стала ощутимая помощь при строительстве и открытии воскресной школы, расположенной на проспекте Генерала Острякова при храме Ксении Петербуржской.

До завершения праздничного дня 19 января все верующие могут набрать в храмах города освященной воды, которую по традиции можно хранить год — до следующего праздника.

Для желающих окунуться в этом году определено 7 официальных мест с оборудованными купелями, в том числе на Херсонесе и на набережной Балаклавы.