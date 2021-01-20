В Севастополе ищут очевидцев ДТП, при котором была сбита бабушка

Авария произошла еще в начале декабря

Наше издание уже писало об этом ДТП. Оно произошло 11 декабря на пересечении улиц Героев Севастополя и Истомина . Тогда на пешеходном переходе сбили пожилого человека.

В группе «Черный список Севастополя» соцсети Вконтакте появился пост, в котором девушка рассказала, что была сбита ее бабушка, после чего она скончалась в Первой горбольнице. Сейчас родственники ищут свидетелей момента аварии и тех, у кого есть запись видеорегистратора со случившимся.

В комментариях родственники пояснили, что медики диагностировали бабушке перелом бедра, а причину смерти скрывают, поэтому они заподозрили в этом какой-то подвох.

«Сила удара была реально очень слабой, и бабушка после ДТП ни на что не жаловалась, кроме ноги. И как вы думаете, нога могла привести к смерти», – обосновуют свою точку зрения родственники.

Фото: «Черный список Севастополя»/vk.com

Ольга Сурикова