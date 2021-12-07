В Севастополе стали сокращать койки для пациентов с ковидом

В кардиологическое отделение возвращаются профильные больные

В первой городской больнице Севастополя сократили количество коек для пациентов с коронавирусом. Благодаря этому, удалось вернуть в прежний режим работы кардиологическое отделение, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще несколько месяцев назад, когда количество выявляемых случаев заболевания коронавирусом в сутки превышало 350 человек в сутки, в кардиологическом корпусе первой городской больницы развернули 200 коек.

Сейчас число плановых коек в отделении сократили до 25, но полностью оказание плановой медицинской помощи не останавливали.

Всего сейчас в Севастополе развернуто 759 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, фонд заполнен на 74%.

Напомним, с начала декабря заболеваемость коронавирусом начала снижаться. Сегодня выявляется уже менее 200 случаев в сутки.

Ольга Сурикова