Омикрон выявили уже у 10 россиян

Все вернулись из Африки

У россиян начали выявлять первые омикрон-штамм коронавируса. Все они вернулись из ЮАР. Сначала было выявлено два случая, сейчас уже речь идет о десяти, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отмечается, что ПЦР-тест на коронавирус у данных граждан оказался положительным, однако штамм пока неизвестен.

А затем уточнили, что омикрон выявили еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными.

Сейчас они находятся в обсерваторе под наблюдением врачей.

Как уточнил источник «Известий», среди заразившихся есть беременная женщина с ребенком.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров выделить дополнительные средства на борьбу со штаммом коронавируса «омикрон».

Ольга Сурикова