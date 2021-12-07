Омикрон выявили уже у 10 россиян

Все вернулись из Африки
У россиян начали выявлять первые омикрон-штамм коронавируса. Все они вернулись из ЮАР. Сначала было выявлено два случая, сейчас уже речь идет о десяти, сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве отмечается, что ПЦР-тест на коронавирус у данных граждан оказался положительным, однако штамм пока неизвестен.
А затем уточнили, что омикрон выявили еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными.
Сейчас они находятся в обсерваторе под наблюдением врачей.
Как уточнил источник «Известий», среди заразившихся есть беременная женщина с ребенком.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров выделить дополнительные средства на борьбу со штаммом коронавируса «омикрон».
Ольга Сурикова