Во время стрельбы в МФЦ В Москве пострадал ребенок

Девочка

Сегодня, 7 декабря, неизвестный открыл стрельбу в одном из МФЦ в Москве. среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источников канала, в результате инцидента была ранена 10-летняя девочка Соня. Она доставлена в Морозовскую детскую больницу. Данные о ее состоянии не уточняются.

Также сообщается, что нападавшего задержали, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительным данным, он отказывался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, а впоследствии достал оружие и начал стрелять. По некоторым данным, погибли два человека.

Ольга Сурикова