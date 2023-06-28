В Севастополе создают с нуля команду для высшего дивизиона Чемпионата России по водному поло

В конце мая юношеская сборная Севастополя взяла золото Первенства России по водному поло. Для севастопольских ватерполистов – это без преувеличения историческое событие.

«Севкор» пообщался с главным тренером сборной Севастополя среди юношей до 16 лет, мастером спорта международного класса Вадимом Кебало об ощущениях от прошедшего соревновательного сезона, а также выяснил, как надо растить чемпионов для севастопольского спорта.



— В прошлом году ваша команда взяла серебро, а как прошел этот сезон, легко ли далась победа в Пензе?

— В Пензе у нас был уже финал Первенства России по водному поло среди юношей до 16 лет. Это был последний этап.

Предшествующие этапы в этом сезоне были тяжелыми. В сезоне мы сыграли три тура и не попали сразу в финал, в связи с чем в Кирише мы прошли через полуфинальные игры. Это дало нам игровую практику, но нагрузка была большая, игр был достаточно много. Но это нам скорее сыграла на руку.

В Пензе я как тренер видел, что мы подходим к финалу в хорошей форме. Мы уже знали, как играют наши соперники. Тем не менее, наша отборочная группа оказалась самой сильной. Две первые игры сыграли в ничью, но это скорее всего из-за дороги. Вышли первыми из группы, где попали на команду из Татарстана. В этом сезоне это наш принципиальный соперник.

Наши ребята оказались посильней. У нас и моментов было больше, и в защите мы сыграли, более-менее корректно, и в нападении было несколько очень красивых моментов. Ярко себя показали: Артём Лещенко, Глеб Глазкин, Андрей Синица.

Во втором полуфинале произошло небольшое чудо. Команда из Москвы, которая является чемпионом столицы, в четвертом периоде проиграла шесть мячей ребятам из Санкт-Петербурга, хотя до этого вела в пять голов.

Команда из северной столицы, видимо, возрадовалась, тому, что они попали уже в двойку и, можно сказать расслабились. По ходу игр, и тренеры, и игроки понимали, что севастопольская сборная — фаворит. Так и получилось. В финале на всех позициях мы выглядели сильней.

К слову, я думал, что в сборную России из нашей команды попадет точно 6 игроков – основной состав. Но тренер сборной решил по-другому. Это решение я понимаю — Россия большая, а тут 6 человек взяли из Севастополя.

— А сколько севастопольских игроков в итоге попало в сборную России?

— Взяли пока на карандаш, как говорится, четверых, но на сборы вызвали три человека, а поехало двое.

— Не во всех видах спорта наши ребята попадают в сборные команды страны. В чем секрет воспитания победителей, спортсменов, которые способны показывать себя хорошо на всероссийском уровне?

— В этот коллектив я изначально закладывал идею создания севастопольской команды для высшей лиги по водному поло. Я очень тщательно подбирал игроков и по «мозгам», и по физическим данным.

Важно то, как молодой спортсменам владеет мячом, его техника, как он воспринимает тактические решения, другими словами, соображает он или нет.

Повторюсь, эта команда из ребят 2008-2009 годов рождения – это в будущем, когда им исполнится 18 лет, наша городская команда высшей лиги. К этим ребятам возможно мы возьмём спортсменов старшего возраста или иногородних и получим команду всероссийского уровня.

Этот вопрос мы уже поднимали в управлении спорта, и, скорее всего, мы будем выступать в высшей лиге, как сборная Севастополя.

— То есть главный секрет успеха – это изначальный отбор для команды высокого уровня? А каким ребятам, если они хотят высоких результатов, лучше идти в водное поло?

— По стандартам нашей спортивной школы ребята приходят в водное поло с 8 лет. Если мы хотим воспитывать спортсменов для достижений, то нам нужны ребята уже с плавательной подготовкой.

Причем они должны не просто уметь держаться на воде, а желательно к этому моменту они должны иметь уже, например, какой-то юношеский разряд. Еще важно понимать «игровой» ребенок или «не игровой», то есть как он себя чествует в командных видах спорта.

Но вообще мы стараемся не разбрасываться людьми. Мы для каждого мальчика стараемся найти свою нишу. Да, бывает придёт к нам парень – он может не такой «игровой», но если он крепкий и встанет в защите, то он со своей узкой задачей справляется.

Но хотелось бы, чтобы к нам приходили ребята с начальной подготовкой. В Севастополе есть подготовительные группы, в бассейне МГУ. Там тренируются дети с пяти лет в частных клубах.

— А есть ли государственные такие клубы, в которых дети могут попробовать себя?

— Нет, в государственных школах нет. Мы не имеем право набирать в водное поло до 8 лет.

— Получается есть некий пробел в начальной подготовке для водного поло?

— Это пробел, но его закрывают частные клубы.

— Ваша тренировочная программа – это сугубо ваше детище или вы ее где-то подсмотрели?

— На самом деле все уже придумано до нас. Так как водное поло – это командный вид спорта, скорее важно следить за тактическими уловками соперников, разрабатывать свои решения.

Важно, чтобы каждый игрок знал свое место в бассейне. Команда должна потратить какое-то время для того, чтобы игроки занимали именно то место, которое они должны занимать, почувствовать друг друга.

— То есть физическая подготовка стоит на втором месте?

— Нет. Я бы сказал, что общая физическая подготовка – это основа. До этого состава никто столько не плавал. Бывает, за тренировку доходит до 4-5 километров.

Это та база, которую мы закладываем, летом, а потом, в течение года поддерживаем. Этот аспект очень важен в водном поло, поскольку во время игры в воде игроки борются. По нагрузке на мышцы и тело в общем – это как кикбоксинг, тут задействованы и ноги, и колени, локти плюс постоянные передвижения по бассейну.

— А есть ли с кем наигрывать практику вашей команде в Севастополе или Крыму?

— Периодически мы выезжаем, практикуемся в Керчи. Еще были команды в Феодосии и Евпатории. Правда там у ребят уровень пониже, и мы стараемся играть с более старшими командами.

— Вадим Зиновьевич, есть ли перспектива у наших молодых спортсменов в будущем? Куда они могут уйти после 18 лет? Есть ли у них спортивное будущее в Севастополе?

— Перспектива есть. Все замыкается на два фактора – бассейн и команда высшей лиги. В Севастополе клуба нет, но у нас есть сборная команда, где ребята могут получать какие-то деньги.

Пока у нас нет команды высшей лиги мы направляем наших игроков в команды высшей лиги из других городов.

Но после создания нашего коллектива планируем возвращать в нашу команду. Сейчас в высшей лиге России 8 команд, где наши игроки могут себя реализовать.

— А как обстоят дела у нас с инфраструктурой для водного поло? Хватает ли для этого спорта бассейнов?

— Мы с нетерпением ждем бассейна им. 200-летия. Там в третью очередь был заложен открытый ватерпольный бассейн. Пока на него нет денег.

В 2025 году нас ждет юбилей – 100 лет. Надеемся, что к этой дате проблема разрешиться. Хотя бы начнут строить. Сейчас по факту у нас только бассейн спортивной школы. Еще нас выручает бассейн МГУ.

Тем не менее, в новом бассейне 200-летия мы также планируем заниматься, но там будут 4 вида спорта на один объект. Это не минуемо будет вызывать сложность в распределении времени. Еще бы одна ватерпольная чаша решила бы вопрос.