В Севастополе установили водителя, припарковавшегося на ДОТе времен Великой Отечественной войны

В Севастополе установлен водитель, который автомобилем заехал на ДОТ времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками полиции во время мониторинга интернета было выявлено фото, на котором запечатлен белый внедорожник, припаркованный на советском ДОТе времен Великой Отечественной войны.

Поступок автомобилиста вызвал бурное обсуждение и повышенный общественный резонанс среди жителей города-героя Севастополя, подчеркнули в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение автовладельца. Им оказался местный житель, который раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок.

Также сотрудниками УМВД России по Севастополю будет подготовлено письмо в профильное ведомство правительства города об установке информационных табличек у севастопольских ДОТов во избежание подобных инцидентов.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Ранее полиция уже проводила проверку по поводу припаркованного автомобиля BMW на фортификационном сооружении (ДОТ), используемом во время Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова