В Севастополе прошла целая спецоперация по спасению чижа

Спасатели МЧС России провели необычную спецоперацию по спасению стрижа из западни.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызов поступил от неравнодушных граждан. Оказалось, что в одном из домов по проспекту Октябрьской Революции птица не может выбраться из щели в бетонных перекрытиях между третьим и четвертым этажами. Самостоятельно людям до нее не дотянуться.

Подняться к пернатой пострадавшей специалисты смогли с помощью выдвижной трехколенной лестницы. Оказалось, стриж попал в щель головой.

А дальше описание спасения от пресс-службы ведомства: «Оценив обстановку, спасатель Михаил Гринько вызволил горемыку – бережно, осторожно и точно проведя необходимые мероприятия. При осмотре повреждений у стрижа не выявили. Птице дали перевести дух, а после отпустили на волю».

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Ольга Сурикова