В Севастополе прошла целая спецоперация по спасению чижа

Спасатели МЧС России провели необычную спецоперацию по спасению стрижа из западни.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызов поступил от неравнодушных граждан. Оказалось, что в одном из домов по проспекту Октябрьской Революции птица не может выбраться из щели в бетонных перекрытиях между третьим и четвертым этажами. Самостоятельно людям до нее не дотянуться.
Подняться к пернатой пострадавшей специалисты смогли с помощью выдвижной трехколенной лестницы. Оказалось, стриж попал в щель головой.
А дальше описание спасения от пресс-службы ведомства: «Оценив обстановку, спасатель Михаил Гринько вызволил горемыку – бережно, осторожно и точно проведя необходимые мероприятия. При осмотре повреждений у стрижа не выявили. Птице дали перевести дух, а после отпустили на волю».
Ольга Сурикова