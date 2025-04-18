В Севастополе создают комиссию по комплексному развитию города

Правительство Севастополя разработало проект постановления о создании комиссии по комплексному развитию территории (КРТ). Новый орган будет следить за проектами по строительству жилья, дорог, школ и благоустройству, чтобы сделать город удобнее для жителей и привлекательнее для туристов.

Комиссию, если проект утвердят, возглавит губернатор Михаил Развожаев. Его заместителем станет замгубернатора, отвечающий за архитектуру и градостроительство, а секретарем — начальник управления по развитию городской среды. В состав войдут первый замгубернатора, замгубернаторы по транспорту, строительству и планированию, а также главы департаментов архитектуры, строительства, экономики, здравоохранения, образования, транспорта, экологии, финансов, цифрового развития, городского хозяйства, земельных отношений, начальник управления спорта и главы районов, где планируется застройка (по согласованию). Всего 18 человек.

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Комиссия займется руководством строительством новых кварталов и инфраструктуры, согласованием планов между ведомствами, связкой проектов с федеральными программами и улучшением дорог, школ, больниц и общественных пространств. Она сможет проводить встречи или голосовать онлайн, принимать решения большинством голосов и запрашивать данные у разных органов власти.

Напомним, еще в 2021 году на заседании градостроительного совета был утвержден план перспективного комплексного развития. Для масштабной застройки выбрано семь территорий, однако утверждены были только шесть. Под застройку планируется определить 903,9 га. Новые кварталы, как и анонсировалось ранее, появятся на следующих участках: Молочная балка, 7 километр, 6 километр, Северный, Сапун-гора-1, Сапун-гора-2. Часть новых районов появятся на землях бывших совхозов, например имени Софьи Перовской или «Севастопольский», заброшенных виноградниках, землях минобороны.

Дмитрий Островский

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