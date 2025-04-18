В Севастополе завершились всероссийские соревнования газодымозащитников «Легендарный вызов»

Накануне в Севастополе состоялись традиционные соревнования по скоростному подъёму для пожарных и спасателей со всей России. Участникам предстояло преодолеть 800 ступеней от пляжа «Яшмовый» в полной боевой экипировке и аппаратах на сжатом воздухе — эквивалент подъёма на 30-этажное здание.

В этом году в состязаниях приняли участие более 50 профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Калмыкии и других регионов, включая девять женщин-спасателей. Абсолютным победителем стал москвич Сергей Царев, показавший время 5 минут 3 секунды и повторивший рекорд 2022 года. Среди женщин лучший результат продемонстрировала Виктория Осинцева из Санкт-Петербурга (6:10), в то время как севастопольская участница Марина Засыпкина заняла второе место.

Соревнования, посвящённые 150-летию пожарной охраны Севастополя и 35-летию МЧС России, вновь подтвердили высокий уровень подготовки российских спасателей. Как отметили организаторы, «Легендарный вызов» не только проверяет физическую выносливость, но и демонстрирует важность командной работы в экстремальных условиях. В будущем планируется расширить географию участников и сделать соревнования ещё более зрелищными.

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