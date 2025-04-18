Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Севастополе

Пасха – главный христианский праздник, а основной ее символом – пасхальный кулич. Сегодня мы показали цены на готовые изделия, а также подсчитали, сколько будет стоить испечь куличи самостоятельно.

И так на один замес (выход 2 больших или 3 средних кулича) понадобится:

Мука – 600–700 г (1 кг —52 р) — 30-35р

Молоко – 250 мл (1л — 82 р) — 20,5 р

Сахар – 150 г (1 кг—68р) —10р

Сливочное масло —100 г(пачка 180гр 82,5 —119р) — 65р

Яйца – 3 шт. ( 1 дес. —59р) — 18р.

свежие дрожжи 30гр (1 пачка — 30р) — 30р

Ванильный сахар – 1 пакетик — 18р

Изюм или цукаты – 100–150 г (1 кг изюма —645р) — 98р

Глазурь

200 гр сахарной пудры (80гр— 56р) — 140р

Яйца (нужен белок)– 1 шт. ( 1 дес. —59р) — 6р

Посыпка — 18р

Формочки для выпечки — 3шт —94р

По подсчетам «Севкора», такой замес обойдется в 553 р вместе с формочками, без формочек —455р.

Конечно, испечь самостоятельно дешевле, но это очень трудоемкий процесс и сейчас далеко не каждая хозяйка решается на этот шаг.