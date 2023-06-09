В Севастополе в рамках КРТ в Учкуевке изымут участки у украинских собственников в пользу участников СВО

Градостроительный совет в Севастополе утвердил мастер-план комплексной застройки территории ТСН «Верхняя» и «Нижняя Учкуевка», прилегающие к одноименному парку.

В данный момент здесь предлагается в рамках КРТ комплексная жилая застройка со всем спектром соцуслуг, магазинов, кафе, гостиниц, автомобильных дорог, тротуаров и велосипедных дорожек.

Как отмечалось в ходе заседания совета, большинство участников ТСН подписали соглашение о КРТ, но есть группа, которая либо колеблется и ожидает получить все блага цивилизации без участия, либо связи с собственниками вообще нет.

«Есть часть участков, которые мы внесли в мастер-план, которые будут подписывать план в первоначальном виде, те, которые не подпишут, их земли можно отвести под участников СВО. Их участки можно изъять в связи с тем, что они не используются по назначению», — рассказал представитель ТСН.

Он подчеркнул, что не все владельцы земельных участков готовы участвовать и вносить плату, связанную с реализацией КРТ. Кроме платы, каждый участник КРТ должен еще и сделать отступ на своем земельном участи для создания общедомовой застройки и дорог общего пользования. Из 279 участков КРТ подписали около 200 человек, остальные в ожидании, что территория будет благоустроена без их участия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сразу предложил участникам КРТ самостоятельно договориться и предложить какие-то участки для продажи для нужд города, в частности для возможности их передачи участникам СВО.

Однако в ходе обсуждения выяснилось, что есть ряд участков, пользователи которых неизвестны, и скорее всего они находятся в Украине, поэтому в рамках текущего законодательства эти участки было решено готовить к изъятию. Для этого будет перениматься, в том числе, опыт крымского правительства.

Михаил Развожаев, рекомендуя к принятию представленный мастер-план, акцентировал внимание, что это «первый опыт нормального решения в градостроительном смысле, который может быть примером для остальных желающих осваивать подобные территории».

Ольга Сурикова