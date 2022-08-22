В Севастополе создадут антидронный чат-бот и подумают о патрулях

Сегодня, 22 августа, в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать чат-бот в мессенджере Telegram, куда горожане смогут скидывать видео и прочую информацию о дронах и взрывах.

«Департаменту цифрового развития поручаю разработать Telegram чат-бот, чтобы любой человек мог, если он что-то увидел быстро видео туда сбросить, чтобы туда был доступ у оперативного дежурного ФСБ и у наших служб. Чтобы централизовать, а не по всем соцсетям вылавливать, где что снял, что и увидел», — поручил Развожаев.

Также губернатор рассказал, что в правительстве рассматривают привлечение добровольцев для патрулирования улиц.

«Поручаю продумать эту систему и, действительно, лишним не будет если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев», — подчеркнул глава города.

Также в ходе совещания директор департамента образования Лариса Сулима рассказала, что в ее адрес неоднократно обращались родители школьников с предложением организовать патрулирование добровольцами территорий образовательных учреждений.

Напомним, Михаил Развожаев сегодня рассказал, что в городе укрытия и бомбоубежища находятся в разном состоянии и некоторые из них только сейчас будут приводить в порядок и размещать на них соответствующие таблички.

Дмитрий Островский