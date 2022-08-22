В Севастополе проведут разъяснительную работу с детскими комнатами по поводу допуска детей-инвалидов

В правительстве Севастополя не могут найти девочку-аутиста, которую не допустили в детскую комнату в ТЦ «Муссон». Губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания 22 августа дал поручение руководителям профильных ведомств найти родителей этого ребенка и организовать встречу с ними.

В частности, в ходе совещания отмечалось, что в городских обществах детей-инвалидов она не числиться. В правительстве предположили, что родители с детьми здесь находятся в гостях или на отдыхе.

Также губернатор уточнил, что нет ограничений законодательства о недопуске детей-инвалидов в развлекательные комнаты.

«Таких ограничений законодательных нет. Там есть определенные аттракционы, куда не допускаются, при определенных возрастных ограничениях и дети с определенными ограничениями движения», – прокомментировал вице-губернатор Александр Кулагин, подчеркнув, что информация будет проанализирована и проведена встреча с собственником аттракционов.

В свою очередь Михаил Развожаев добавил, что проведет встречу с собственником ТЦ «Муссон», но претензии тут, по его словам, к арендатору территории с игровой комнатой.

«Это чисто идея предпринимателя. Законодательно это все моменты разъяснить. Это вопиющая ситуация. Во-первых, нужно разъяснить, что это все недопустимо. Надо, чтобы и другие крупные торговые центры, где есть игровые зоны, тоже рекомендации получили», — заключил губернатор.

Ольга Сурикова