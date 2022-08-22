В Севастополе прошел всероссийский турнир по панкратиону

В воскресенье, 21 августа, в спортивном комплексе «Муссон» прошел турнир «Динамовец» по классическому и традиционному панкратиону.

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из 16 регионов Российской Федерации.

Бороться за звание лучшего борца в своей весовой категории в дисциплине «Панкратион» приняли участие из Республики Крым, Тульской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ростовской области, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Мэрий Эл, Липецкой области, Челябинской области, Кабардино-Балкарской Республики, Красноярского края, города Санкт-Петербурга и города Севастополя. Честь Города-Героя Севастополя на турнире защищали борцы спортивной школы №7 и ведущих спортивных клубов города.

От лица депутатов заксобрания Севастополя спортсменов поприветствовал депутат Артем Гордиенко.

«Не случайно что всероссийские соревнования «Динамовец» проходят сегодня 21 август , в день празднования Офицеров России. Я желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, показать в сегодняшних поединках свои лучшие спортивные качества и пусть победят сильнейшие!», — подчеркнул он.

Напомним, сборная Севастополя по панкратиону завоевала две золотые, две серебряные и бронзовую медаль на Чемпионате России по панкратиону, который проходил с 6 по 8 апреля в Самаре.

Дмитрий Островский