В Севастополе «Союзпечати» из резервного фонда выделят 4,4 млн рублей

Первоочередные долги

Управление информационной политики Севастополя обратилось к городскому правительству с просьбой выделить из резервного фонда 4,4 млн рублей на погашение долгов агентства «Союзпечать». С соответствующим предложением сегодня, 26 мая, выступила на заседании руководитель управления информационной политики Ирина Юхина.

Она отметила, что данные средства пойдут на погашение задолженности по зарплате, налоговым и коммунальным платежам.

«Ситуация на предприятии непростая. Это первый шаг по стабилизации ситуации и намечено уже несколько шагов для того, чтобы «Союзпечать» снова заработала», — отметила Юхина.

Членами правительства было согласовано выделение средств и решение финансовых проблем предприятия.

Напомним, в Севастополе часть имущества «Союзпечати» передано на реализацию в счет погашения долга.

Ольга Сурикова