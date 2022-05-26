В Крыму женщину после похищения черного лебедя отправили на принудительное лечение

Не смогла пройти мимо

В Бахчисарайском районе женщину отправили на принудительное лечение после похищения черного лебедя из местного пруда.

Следствием установлено, что летом прошлого года местная жительница, 1990 года рождения, прогуливаясь утром у пруда, увидела на огражденном участке искусственный водоем, в котором плавали лебеди. Среди них она заприметила птицу с черным окрасом, схватила его и сбежала с места преступления.

«Молодая женщина находилась в состоянии невменяемости, то есть не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие хронического психического заболевания», — говорится в решении Бахчисарайского районного суда.

В связи с этим суд применил принудительную меру медицинского характера с направлением на принудительное лечение в психбольницу, освободив от уголовной ответственности.

Напомним, жителя Симферополя за убийство сына направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Ольга Сурикова