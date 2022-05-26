В Крыму женщину после похищения черного лебедя отправили на принудительное лечение

Не смогла пройти мимо
В Бахчисарайском районе женщину отправили на принудительное лечение после похищения черного лебедя из местного пруда.
Следствием установлено, что летом прошлого года местная жительница, 1990 года рождения, прогуливаясь утром у пруда, увидела на огражденном участке искусственный водоем, в котором плавали лебеди. Среди них она заприметила птицу с черным окрасом, схватила его и сбежала с места преступления.
«Молодая женщина находилась в состоянии невменяемости, то есть не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие хронического психического заболевания», — говорится в решении Бахчисарайского районного суда.
В связи с этим суд применил принудительную меру медицинского характера с направлением на принудительное лечение в психбольницу, освободив от уголовной ответственности.
Напомним, жителя Симферополя за убийство сына направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Ольга Сурикова