В Севастополе распродадут ларьки «Союзпечати»

За долги

В Севастополе имущество «Союзпечати» передано на реализацию в счет погашения долга. Об этом сообщает пресс-служба городского УФССП России.

В отделении судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении агентства «Союзпечать» о задолженности по договору печатной продукции на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

Предприятие получило также уведомление об уголовной ответственности в случае неисполнения решений суда.

В установленный срок «Союзпечать» не погасило добровольно долг, в связи с этим на три киоска агентства наложен арест. Они сейчас оцениваются для дальнейшей реализации в счет погашения задолженностей.

Напомним, недавно губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручал разобраться , куда были потрачены средства от продажи зданий «Союзпечати».

Ольга Сурикова