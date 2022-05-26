Севастополю выделены средства на строительство еще одного ФОКОТа

В Севастополе появится еще два новых комплекса

Правительство Севастополя внесло правки в свои программы в связи с увеличением финансирования спортивной инфраструктуры города из госбюджета. Дополнительные средства будут направлены на строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

«Вносим изменения в связи с увеличением средств предоставляемых на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 2022-2024 годах по решению правительства России. Региону выделены деньги на еще один комплекс. В итоге в текущем году у нас будет два физкультурно-оздоровительных комплекса», — доложил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

По его словам, на данный момент пришлось пересмотреть стоимость оборудования в связи с удорожанием для ФОКа на улице Симонок.

Ранее открытые комплексы были построены на улице Жидилова и в Орлином, затем на Генерала Острякова и Косарева.

В этом году планируется построить объект в гимназии №10, в районе проспекта Победы. И для еще одного комплекса место пока не определено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подводя итог, подчеркнул, что среди прочего на таких спортивных комплексах нужно предусматривать обязательно туалеты.

Напомним, ранее сообщалось, что севастопольские власти ожидают дополнительных поступлений на развитие спортивной инфраструктуры в связи с сэкономленными средствами после отмены международных турниров и соревнований.

Ольга Сурикова