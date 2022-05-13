В Севастополе состоялся суд над мужчиной, который ударил пенсионера за букву Z

Дело оказалось резонансным в городе

В Севастополе обидчику пенсионера, который выразил свою поддержку военной спецоперации России на Украине буквой Z автомобиле, присудили 200 часов обязательных работ.

Приговор вынесен в отношении местного жителя, 1986 года рождения.

Инцидент, как уже сообщалось, произошел 8 марта. Вечером пьяный мужчина увидел возле супермаркета припаркованный автомобиль, на заднем стекле которого имелась наклейка с символом «Z».

Он зашел внутрь магазина отыскал хозяина машины и нанес ему удар ладонью по лицу и толкнул его, причинив потерпевшему «физическую боль и моральные страдания».

«Действия злоумышленника вызвали в Севастополе широкий общественный резонанс и осуждение со стороны жителей города», — подчеркнули в прокуратуре Севастополя.

Ольга Сурикова