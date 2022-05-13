Сгоревший дом в Инкермане стал опасным местом притяжения детей и бродяг

Обрушение может произойти в любой момент

В Севастополе неубранное пепелище после страшного пожара в Инкермане на улице Яблочкова, 2А, где сгорел дом и погибли четыре человека, стало местом поиска приключений для школьников.

Объект интересует не только молодежь, но и асоциальные элементы, которые приходят сюда в надежде чем-то поживиться под завалами и пеплом, они собирают здесь металлолом и остатки личных вещей погорельцев, говорится в сюжете телеканала «НТС».

С просьбой разобрать опасные развалины обратилась и директор близлежащей школы №28 Лариса Воржева. Она отметила, что дети сюда бегают, как на настоящие раскопки Помпеи и растаскивают все, что могут.

Место пожара никак не огорожено. И есть уцелевшие стены дома, которые могут в любой момент рухнуть или провалиться часть пола.

Местные жители неоднократно обращались в полицию и департамент городского хозяйства, но пока получают только отписки. Запросы также направлены губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, а также в городскую прокуратуру.

Ольга Сурикова