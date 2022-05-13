Велопарк, гребля на байдарках и прыжки в воду: какие объекты в Севастополе приведут в порядок

Вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев задал во время заседания начальнику Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергею Резниченко ряд злободневных вопросов, которые волнуют горожан. Все они касались спортивных объектов и развития спорта в Севастополе
В перечень вопросов вошли следующие темы:
— Рассматривается ли в парке Победы строительство парка для велоспорта;
— Федерация синхронного плавания и прыжков в воду обращает внимание на нестандартные размеры вышки на ФОК 200-лет Севастополя, а также узкие площадки и низкие потолки. Что по этому поводу может сказать Управление по делам молодежи и спорта;
— В Севастополе до сих пор нет полноценной базы для занятий гребли на байдарках, что делается для улучшения ситуации с байдарочниками.
Как отметил Сергей Резниченко, совместно с велосипедным сообществом, а также общественными организациями управление прорабатывало необходимое задание на проектирование парка для занятий велоспортом. Оно направлено на рассмотрение в Департамент капитального строительства. Следующая очередь реконструкции парка Победы предусматривает пожелания по поводу обустройства велопарка. Планируется также создание бетонного скейт парка.
«Что касается вопроса, связанного с прыжками в воду, поступило предложение модернизировать вышку в две зоны вместо одной для большей проходимости занимающихся. К этому вопросу вернемся после завершения строительства комплекса, чтобы пересчитать конструктивные элементы проекта. По стандартам все соответствует, все высоты выверены», — прокомментировал Сергей Резниченко.
Относительно такого вида спорта, как гребля на байдарках, по словам Резниченко, в Инкермане та зона, где занимались чемпионы и Советского Союза и наши современные спортсмены, кардинально преобразовалась. Если раньше были деревянные сгнившие мостики, сгоревшие ангары, ржавые лодки и опасные для здоровья конструкции, то сейчас территория преобразовалось в современную спортивную зону.
«С точки зрения развития нового объекта, проектно-сметная документация готова, получено положительное заключение экспертизы, но ресурсное обеспечение пока отсутствует. Однако при любой возможности финансирования этого объекта воспользуемся этим для создания нового объекта, позволяющегося заниматься водными видами спорта», — заверил Резниченко.
Дарья Тимофеева
Фото: park-irk.ru