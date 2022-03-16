В Севастополе задержан местный житель, ударивший пенсионера за букву Z

История вызвала волну возмущения
В Севастополе оперативниками УМВД и УФСБ задержан 36-летний местный житель, который ударил пожилого мужчину.
«Правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу и затем скрылся. По месту жительства задержанного проведен обыск. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством, заключили в ведомстве.
Отметим, в соцсетях появилась информация, что украинский националист избил пенсионера за размещенную на его автомобиле букву Z, означающую поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
Ольга Сурикова
Фото: УМВД России