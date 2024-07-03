В Севастополе состоялось выдвижение кандидатов от ЛДПР на довыборы в сентябре

В Севастополе состоялось заседание координационного совета по выдвижению кандидатов на дополнительные сентябрьские выборы в советы Терновского и Нахимовского муниципалитетов.

«Объективно совет прошёл в рабочей обстановке. Присутствовали представители Правительства, территориальной Балаклавской комиссии, представители территориальной комиссии Нахимовского района. Замечаний не было. По Нахимовскому району от ЛДПР выдвинуты Алексей Плотников, Валерий Стрюков, Наталия Самойленко. Все они являются активными членами Севастопольского городского отделения ЛДПР, достойными гражданами. Севастопольцы знают их по общественной работе и в сфере спорта, и экологической сфере, благоустройства, коммунального хозяйства. Также жители Терновки знают Юрия Строева – нашего кандидата. Этот человек много лет проработал фельдшером», – прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат от ЛДПР Илья Журавлёв.

Наталия Самойленко с 2017 по 2023 годы была координатором Нахимовского отделения партии ЛДПР. Параллельно в 2019 году она возглавила Севастопольскую городскую федерацию регби. В 2023 году она была избрана в состав Общественной палаты. Здесь она входит в состав двух комиссий: по ЖКХ, транспорту, экологии и природным ресурсам, где возглавляет рабочую группу по общественному контролю в сфере обращения с отходами и местами их размещения, а также занимает пост заместителя председателя комиссии по делам молодёжи, спорту, развитию добровольчества.

Алексей Плотников – уроженец Севастополя, всю жизнь прожил на Радиогорке, женат, растит двух сыновей. Трудовой путь Плотников начал в 22 года — был помощником эксперта, оценщиком транспорта, экспертом-техником. С 2017 года и по сей день работает механиком службы транспорта в компании «Севастопольэнерго». С 2019 года возглавляет первичное отделение «Радиогорка» в структуре Севастопольского отделения ЛДПР.

Ещё один кандидат в депутаты Нахимовского совета Валерий Стрюков возглавляет общественную организацию «Офицерский корпус Севастополя», а также севастопольское отделение «Национального комитета экологической безопасности».

Кандидат в Терновский муниципальный совет Юрий Строев большую жизнь прожил в селах Терновка и Родное. Более двадцати лет он работал на скорой помощи в Севастополе и Балаклаве. В 2014 году был избран депутатом Терновского совета первого созыва, где стал его председателем.

Дарья Тимофеева