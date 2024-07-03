Министерство культуры России поддержало введение дресс-кода для артистов на концертах

Депутат Ирина Филатова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой установить требования к стилю одежды для звезд эстрады.

Поводом для инициативы стал вызывающий наряд певицы Ольги Бузовой на фестивале в Уфе, где присутствовали несовершеннолетние дети.

Депутат считает, что такие сценические образы и развязное поведение формируют неправильные идеалы у подрастающего поколения и создают у молодежи ощущение вседозволенности.

Министр культуры Ольга Любимова согласилась с позицией депутата, подчеркнув важность публичного образа артиста.

Министерство рекомендует региональным ведомствам уделять больше внимания внешнему виду артистов на культурно-массовых мероприятиях, особенно на государственных или муниципальных площадках, где присутствует публика без возрастных ограничений.

Анна Левина