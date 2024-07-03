СевГУ выделит 10% бюджетных мест для участников СВО и их детей

Севастопольский государственный университет (СевГУ) выделяет 10% бюджетных мест для участников СВО и их детей на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Участниками СВО считаются мобилизованные граждане, добровольцы, военнослужащие по контракту и сотрудники силовых органов. Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах, также могут поступить в ВУЗ по квоте. Дети погибших, раненых или травмированных военнослужащих могут поступить без экзаменов, за исключением дополнительных творческих или профессиональных испытаний. Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, также имеют право на льготное зачисление.

СевГУ будет дополнительно начислять 10 баллов к результатам ЕГЭ или вступительных испытаний для прошедших военную службу по контракту или мобилизации, а также для добровольцев, принимавших участие в СВО.

Приём документов для внутренних экзаменов продлится до 15 июля, а для поступления по результатам ЕГЭ — до 25 июля. Документы можно подать дистанционно или лично в университете.

Анна Левина