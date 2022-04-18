В Севастополе на шестилетнего мальчика напала собака

У животного есть хозяин

В Севастополе на территории СНТ «Горный» на Северной стороне на шестилетнего мальчика напала собака. Прокуратура проводит проверку.

Ведомством установлено, что мальчик, 2016 года рождения, вечером 15 апреля попал в ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка». На него напала крупная собака, он получил перелом и укушенные раны конечностей.

Уточняется, что животное проживает на одном из участков в СНТ, где ребенок находился в гостях вместе с бабушкой.

Сейчас мальчик находится в стационаре, принимаются меры по обследованию и вакцинации собаки.

«Прокуратурой района будет проверена полнота исполнения владельцем собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными. Также будет дана оценка законности решения, принятого по данному факту органами внутренних дел», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, совсем недавно мы писали о нападении бродячих собак на женщину в районе улицы Руднева и на автомобили в центре города.

Ольга Сурикова