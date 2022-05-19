В Севастополе осужден москвич, который незаконно обналичил 220 млн рублей

Организована была целая схема

В Севастополе осужден житель Москвы за участие в преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью в обход государственного контроля.

«Мужчина в период с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, совместно с иными лицами на территории г. Севастополя и г. Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн руб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При этом мужчина не зарегистрировал свою деятельность как юридическое лицо в качестве кредитной организации, и планировал работать без лицензии.

Также обвиняемые организовали перевод безналичных средств на расчетные счета уже созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, что является незаконным доходом.

«Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались», — уточнили в ведомстве.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Подсудимый с учетом сотрудничества со следствием получил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов, включая организатора данной преступной группы, продолжается.

Напомним, в Краснодаре суд рассмотрит дело против мошенника, обвиняемого в хищении у пайщиков 292 млн рублей. Среди пострадавших есть и жители Севастополя.

Ольга Сурикова