Центр Севастополя остался на два часа без света из-за несанкционированных работ

В 20.30 было восстановлено электроснабжение уже у всех потребителей.

Света у них не было с 16:42.

В результате чего было прекращено электроснабжение 53 трансформаторных подстанций 6/0,4кВ, 14000 человек, проживающих частично по ул. Коммунистическая, Льва Толстого, Пирогова, Гоголя, Кожанова, 6-я Бастионная, 4-я Бастионная Новороссийская, Петрова, Щербака, Шмидта, Балаклавская, Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Попова, Луначарского, Ленина, Суворова, Нахимова.

В Севастополе 19 мая произошло отключение электроэнергии в центральной части города вследствие несанкционированных земляных работ, без согласования и вызова представителя «Севастопольэнерго». Некой организацией была повреждена кабельная линия напряжением 6000 Вольт, сообщает пресс-служба энергопоставщика.

Также в «Севастопольэнерго» подчеркнули, что с начала 2022 года зафиксировано более 20 повреждений кабельных линий недобросовестными строителями.

Напомним, этой зимой в Севастополе из-за несанкционированных строительных работ в Севастополе без света остались почти две тысячи абонентов на Корабельной стороне.

Ольга Сурикова