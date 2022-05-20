Происшествия

Центр Севастополя остался на два часа без света из-за несанкционированных работ

20-05-2022
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Выдвигались разные версии произошедшего

В Севастополе 19 мая произошло отключение электроэнергии в центральной части города вследствие несанкционированных земляных работ, без согласования и вызова представителя «Севастопольэнерго». Некой организацией была повреждена кабельная линия напряжением 6000 Вольт, сообщает пресс-служба энергопоставщика.

В результате чего было прекращено электроснабжение 53 трансформаторных подстанций 6/0,4кВ, 14000 человек, проживающих частично по ул. Коммунистическая, Льва Толстого, Пирогова, Гоголя, Кожанова, 6-я Бастионная, 4-я Бастионная Новороссийская, Петрова, Щербака, Шмидта, Балаклавская, Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Попова, Луначарского, Ленина, Суворова, Нахимова.

Света у них не было с 16:42.

В 20.30 было восстановлено электроснабжение уже у всех потребителей.

Также в «Севастопольэнерго» подчеркнули, что с начала 2022 года зафиксировано более 20 повреждений кабельных линий недобросовестными строителями. 

Напомним, этой зимой в Севастополе из-за несанкционированных строительных работ в Севастополе без света остались почти две тысячи абонентов на Корабельной стороне.

Ольга Сурикова

 

 

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