В Севастополе соглашение о честных и прозрачных выборах подписано Общественной палатой и партиями

Кандидат в губернаторы, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, зампредседателя Заксобрания Илья Журавлёв отметил влажность подписанного Соглашения:
«На мой взгляд, это очень важно для развития нашего общества и города в целом. Пользуясь случаем, я хочу всех севастопольцев пригласить на предстоящие в сентябре выборы. Особенно молодежь. Это не гражданская обязанность, а гражданская ответственность, которая очень важна для развития нашего города в целом».
Напомним, что выборы губернатора Севастополя и депутатов Ленинского и Гагаринского районов пройдут в сентябре. Подписание меморандума процедура уже традиционная, она проходит в третий раз. До сентября члены Общественной палаты обучат около пятисот независимых наблюдателей.
По мнению участников встречи, индекс доверия к выборам в Севастополе один из самых высоких в России. В том числе и благодаря Институту общественного наблюдения.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города