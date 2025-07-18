Погода в Севастополе 18 июля

Погода
18-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с,

днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 30…32°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос

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