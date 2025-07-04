Журавлев выдвинут в кандидаты на пост губернатора Севастополя

На прошедшей накануне Внеочередной конференции городского отделения ЛДПР делегаты единогласно поддержали кандидатуру главы регионального отделения партии, вице-спикера Заксобрания Ильи Журавлева для участия в выборах губернатора Севастополя.

В работе приняли участие 20 делегатов из четырех местных отделений.

В комментариях «Севкору» Журавлев подчеркнул, что в случае своего избрания продолжит партийный курс на поддержку и развитие социально значимых направлений — образования, здравоохранения, помощи семьям и участникам СВО — на благо Севастополя всех его граждан.

Напомним, депутаты Заксобрания назначили выборы губернатора Севастополя на 14 сентября 2025 года. По традиции выборы пройдут три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Фото: ЛДПР Севастополь

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