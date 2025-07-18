Царский курган снова открыт для посещения

С 15 июля Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник возобновил экскурсии в загадочный Царский курган.

Как сообщается на сайте музея-заповедника, возобновление экскурсий, в том числе связано с многочисленными запросами гостей и жителей Керчи.

Для обеспечения безопасности посетителей на объекте проведен первый этап противоаварийных работ, в частности укреплён вход в таинственный дромос — коридор, ведущий в погребальную камеру гробницы или кургана. Ученые считают, что это единственный в своем роде памятник погребальной архитектуры Боспора в столь сохранном состоянии. В научном мире его называют диалогом культур.

Царский курган обнаружили в 1830 году около Керчи. Считается, что он был построен во второй половине IV века до н. э. Для кого именно он предназначался, неизвестно. Еще в древности гробницу разграбили.

Ранее курган был закрыт для проведения укрепительных работ после аномальных ливней 2021 года.

Сейчас посещение Царского кургана возможно в сопровождении экскурсовода.

Время работы:

Со вторника по воскресенье (понедельник — выходной).

В летний период (с 1 мая по 30 сентября) часы работы с 9.00 до 18.00 (допуск прекращается в 17.30).

Экскурсии продолжительностью 45 минут проводятся по графику, с 10.00 до 17.00 (каждый целый час).

В период с 1 октября по 30 апреля музей работает с 8.30 до 17.00 (допуск прекращается в 16.30).

Экскурсии — с 9.00 до 16.00.

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Ольга Сурикова

Фото: ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ»