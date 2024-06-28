Развожаев: видео обстрела пляжа в Севастополе вызвало мировой резонанс

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время прямого эфира на телеканале «СТВ» еще раз подчеркнул, что удар ракетой «Атакамс» по самому популярному пляжу возле парка «Учкуевка», является терактом.

«Это боевая ракета, предполагается, что используются они на поле боя. Но товарищи эти отмороженные решили использовать их по мирному городу. Это было днем, в разгар праздника, выходного дня. Одна из целей была — это, конечно, напугать севастопольцев, крымчан», — отметил губернатор.

Также он упомянул заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

«Это адское высказывание, но, тем не менее, оно было сделано официальными лицами. А уже после того, как видео, которое продемонстрировали, попало в сеть и облетело все мировые СМИ, западная пресса начала рассказывать, оправдываться, рассказывать, что это были осколки наших ракет, которые сработали и так далее. Мы видели, какие пошли массовые оправдания, потому что мир шокирован был этим видео применения боевого оружия по мирному населению», — заявил Развожаев.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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