В Севастополе собака сбила с ног женщину и протащила ее по остановке

Подан иск к хозяйке животного о компенсации ущерба

Иск в Гагаринский районный суд подала жительница города, 1962 г.р., к собственнице собаки «крупной породы черно-белого окраса».

Согласно материалам иска, вечером 12 октября 2024 года женщина стояла на остановке общественного транспорта, ожидая свою маршрутку. В это время мимо нее пробежала собака ответчика, и, зацепившись за ее ногу поводком, повалила на землю и протащила ее по асфальту около двух метров. Как итог, у пожилой женщины рваные раны ноги, повреждение связок, перелом мыщелка большеберцовой кости. Ей пришлось ходить на костылях.

Исковое заявление содержит подробный расчет денежных средств, потраченных женщиной на прохождение медобследований, лечения, приобретения препаратов, расходы на индивидуальный транспорт. Также она просит взыскать размер утраченного заработка за период своего лечения и компенсацию морального вреда.

Напомним, в Севастополе иски направляются как правило к департаменту городского хозяйства после нападения бродячих собак на взрослых и детей.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai