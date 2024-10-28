Севастопольским детям компенсируют ущерб от укусов собак

Вступили в силу судебные решения по искам прокуроров о выплате компенсации морального вреда детям, которые пострадали от бездомных собак.
В общей сложности с марта 2023 года по март 2024 год 14 детей получили травмы от укусов собак.
Прокуроры из разных районов Севастополя проверили информацию из медицинских учреждений о людях, которые пострадали от укусов собак.
Департамент городского хозяйства Севастополя не выполнил свои обязанности по отлову бездомных животных, что противоречит закону.
А дети мало того, что испытали тогда боль, были еще и очень напуганы, что негативно отразилось на их психике.
Прокурор подал в суд иски о компенсации морального вреда от укусов. Суд удовлетворил иски, и Ленинский районный суд Севастополя решил выплатить 14 детям в общей сложности 380 тысяч рублей.
Департамент пытался обжаловать эти решения, но прокуратура настаивала на их законности. Севастопольский городской суд согласился с прокурором и отклонил апелляции.
Теперь судебные решения вступили в законную силу.
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Кристина Ветер