Севастопольским детям компенсируют ущерб от укусов собак

Вступили в силу судебные решения по искам прокуроров о выплате компенсации морального вреда детям, которые пострадали от бездомных собак.

В общей сложности с марта 2023 года по март 2024 год 14 детей получили травмы от укусов собак.

Прокуроры из разных районов Севастополя проверили информацию из медицинских учреждений о людях, которые пострадали от укусов собак.

Департамент городского хозяйства Севастополя не выполнил свои обязанности по отлову бездомных животных, что противоречит закону.

А дети мало того, что испытали тогда боль, были еще и очень напуганы, что негативно отразилось на их психике.

Прокурор подал в суд иски о компенсации морального вреда от укусов. Суд удовлетворил иски, и Ленинский районный суд Севастополя решил выплатить 14 детям в общей сложности 380 тысяч рублей.

Департамент пытался обжаловать эти решения, но прокуратура настаивала на их законности. Севастопольский городской суд согласился с прокурором и отклонил апелляции.

Теперь судебные решения вступили в законную силу.

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Кристина Ветер