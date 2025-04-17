В Севастополе ночью сбили пешехода

Ночью на ПОРе сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около полуночи напротив дома 40 по проспекту Октябрьской Революции 26-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo, на регулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнего пешехода, переходившего дорогу по переходу на красный.

Пешеход с травмами доставлен в больницу. Водитель автомобиля был трезв.

Проверку по факту ДТП проводит следователь территориального отдела полиции.

Напомним, в Севастополе накануне утром сбили ребенка на пешеходном переходе.

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Ольга Сурикова