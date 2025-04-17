Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили на 5 лет за взяточничество

И штрафу в 1,75 млн рублей за взяточничество.

Киевский районный суд Симферополя подтвердил «Севкору» данную информацию.

Сергей Садаклиев возглавлял министерство с 2021 года, уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в начале августа 2024 года.

Экс-глава МЧС был арестован по подозрению в нарушении требований по защите гостайны и в превышении полномочий, а также по подозрению во взяточничестве.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Также ему назначили штраф в 1 миллион 780 тысяч и запретили занимать руководящие должности на 7 лет.

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Ольга Сурикова