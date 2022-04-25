В Севастополе сняты антиковидные ограничения для детских лагерей

Продолжается снижение заболеваемости

В Севастополе уже несколько дней не наблюдается роста заболеваемости коронавирусом, что позволило снять ряд ограничений для детских оздоровительных лагерей. Об этом было сообщено сегодня, 25 апреля, в ходе аппаратного совещания.

Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что сейчас в Севастополе в среднем выявляется по 50 случаев в сутки. Уменьшение наблюдается каждую неделю. На 5% уменьшилось количество людей находящихся на амбулаторном лечении.

«Средненедельный темп прироста не уменьшился, составляет 0,06. Прошлый понедельник он тоже был 0,06. Мы вышли на определенный предел. <>Никакой динамики на повышение нет. Мировая тенденция — 5 недель снижения, и уже даже Китай, Новая Зеландия, где было повышение заболевания, идет снижение», — отметил он.

В свою очередь, главный санитарный врач города Анна Мелюх добавила, что ситуация позволила снять ограничение по наполняемости в группах в детских лагерях. Если в прошлом году это было 75%, то сейчас возможна 100% загрузка.

Ольга Сурикова.