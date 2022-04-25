В Севастополе на майские праздники загрузка гостиниц составит не более 25%

Проблемы с логистикой

В Севастополе загрузка и бронирование официальных мест размещения на майские праздники составит около 25%. В то время как в прошлом году этот показатель достигал 90%. Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания вице-губернатор, курирующая туристическую отрасль, Мария Литовко.

Оценивая туристические перспективы Севастополя в этом курортном сезоне, она подчеркнула, что главные сложности у отдыхающих возникают с логистикой из-за отмены полетов в аэропорт Симферополя. Сейчас, по ее словам, ведутся переговоры для обеспечения дополнительного транспорта в Севастополь и Крым на период предстоящих выходных и летнего сезона.

Литовко отметила, что ведутся переговоры и о дополнительных поездах, и о дополнительных вагонах к действующим составам. Также прорабатываем возможность и единого билета по рейсам до Сочи.

«Мы видим, к сожалению, что загрузка на майские праздники разительно отличается от прошлого года. Это не более 25%. В прошлом году загрузка составляла не менее 90%», — уточнила замгубернатора.

При этом губернатор Михаил Развожаев выразил надежду, что еще не все люди определились с планами на майские праздники и уже на этой неделе может возрасти количество желающих посетить Севастополь.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае в Севастополе ожидается не менее 25 тысяч туристов.

Ольга Сурикова