В Севастополе снова продлен «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще на две недели продлил в городе высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Действовать он будет до 26 января.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению», — так пояснил глава города свое решение.

Гражданам при этом рекомендуется всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении подозрительных предметов.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова