В России обнаружен «Кракен»

Субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен», впервые обнаружен в России, сообщили 11 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первый случай заражения был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2.

Сейчас в России наблюдается широкая линейка разновидностей «омикрона», доминирует линия BA.5, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в конце декабря 2022 года в Севастополе зарегистрирован летальный случай свиного гриппа.

Ольга Сурикова