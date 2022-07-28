На Столетовском проспекте легковушка выехала на встречку и снесла мопед

Водитель отправлен на освидетельствование

В Севастополе вечером 27 июля произошло ДТП на проспекте Столетовский с участием двухколесного транспортного средства. Не обошлось без пострадавших.

«В районе дома №27 по проспекту Столетовский 20-ти летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мопедом под управлением водителя 1999 г.р., который двигался во встречном направлении по своей полосе для движения», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.

При этом водитель автомобиля «Шевроле» направлен на медицинское освидетельствование.

Напомним, в Севастополе 16-летний водитель мопеда наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Ольга Сурикова