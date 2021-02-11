В Севастополе частники не захотели за 1,5 миллиона заниматься отловом собак

Аукцион не состоялся

В Севастополе истёк срок подачи заявок на конкурс по определению подрядчика по отлову и временному содержанию бездомных животных в Севастополе. За этого время ни одного желающего принят в нем участие зарегистрировано не было, пишет «Новый Севастополь».

Тендер объявляло предприятие «Парки и скверы».

На сайте госзакупок говорится, что «по окончании срока подачи заявок до 10.02.2021 не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе».

Аукцион признан несостоявшимся.

Читайте по теме: В Севастополе разорван контракт с приютом, где голодали и умирали собаки

Как уже сообщалось, согласно объявленному конкурсу, победитель торгов должен был оказывать услуги по отлову животных в течение двух месяцев. Минимальная цена контракта указывалась 1,5 млн рублей.

Напомним, в Севастополе планируется открыть городской приют для бездомных животных в Орловке, в течение двух месяцев там должны вестись подготовительные работы. До этого срока департамент городского хозяйства рассчитывал, что отловом и содержанием собак займется частное лицо.

Ольга Сурикова