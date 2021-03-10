В работе YouTube, Google, «Яндекса», МТС и Qiwi произошел сбой 

Сегодня, 10 марта, пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, Google, Яндекс и МТС. Такие данные опубликованы на сервисе Downdetector. Самые частные проблемы — неполадки с сайтом, со входом и с различными сервисами. Сбой также произошел у Qiwi.

Больше всего на себе проблемы с работой сервисов ощутили пользователи Москвы и Санкт-Петербурга. Жалобы при этом поступали не только из России, но и из Европы, пишет издание «Коммерсант».

Также сегодня в России несколько часов не работали сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора и некоторых других госорганов. Минцифры пояснило, что проблемы связаны со сбоем в работе маршрутизаторов «Ростелекома».

Также с сегодняшнего дня Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за публикаций с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Ведомство пригрозило соцсети блокировкой.

Ольга Сурикова