Объем Чернореченского водохранилища снизился почти на треть за полгода

Чернореченское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения Севастополя, за последние полгода потеряло 10 млн кубометров. Если в сентябре 2024 года запас составлял 36,9 млн кубометров, то по данным на апрель 2025 года — 26,9 млн кубометров. Это менее 40% от проектной емкости, которая составляет 64,2 млн кубометров.

Как сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующий кафедрой химических технологий водопользования Крымского федерального университета Илья Николенко, водохранилище наполняется малыми объемами. По его словам, в прошлые годы весной в водохранилище наблюдалось значительное пополнение и даже происходили сбросы излишков, однако в этом году таких объемов нет.

В сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что имеющегося на тот момент запаса воды достаточно для годового потребления города. Тогда объем составлял 36,9 млн кубометров, и, по словам главы города, ситуация соответствовала сезону. Источником наполнения Чернореченского водохранилища является река Черная. Дополнительный водозабор был построен на реке Бельбек в 2021 году. Как отметил Илья Николенко, этот источник характеризуется нестабильностью: при снижении уровня воды в реке возможности водозабора ограничены.

Стоит отметить, что в феврале этого года в севастопольском Водоконале «Севкору» сообщали, что Севастополю пока не грозят графики отключения воды, а водохранилище заполнено на 50 %.

Дмитрий Островский

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