В Севастополе снесут бетонные остатки дельфинария у Артбухты

районе набережной Корнилова стартовал демонтаж капитальных конструкций, оставшихся от дельфинария, признанного незаконным. Контракт на снос заключило ГУП «Парки и скверы».

Корреспондент «Севкора» зафиксировал начало работ: рабочие уже демонтировали зрительские трибуны и барельефы с изображениями дельфинов. Исполнителем выступает местная компания «БиоПартнер», ранее сносившая дома на улице Херсонской и ресторан SeaVas. На очистку участка с кадастровым номером 91:03:001002:696 отводится два месяца. Стоимость работ — почти 6,5 млн рублей.

Напомним, дельфинарий в Артбухте закрыли после решения суда, вступившего в силу в 2023 году. Ранее прокуратура устанавливала, что организация не имела разрешений на использование набережной и сброс воды в море, а часть объектов выступала за границы частной территории. Животных вывезли ещё в 2022-м, частичный демонтаж начался позже — застройщик убрал ограждения, насосы, зал для зрителей и хозпостройки.

Сейчас предстоит утилизировать оставшиеся бетонные и металлические конструкции. По словам губернатора Михаила Развожаева, освободившуюся территорию могут обустроить под городской пляж с деревянными настилами и морской купальней «в духе советского времени». Проект обещают вынести на обсуждение архитектурно-художественного совета.

Также в планах властей — расчистка других участков в районе Артбухты. Снос может затронуть объекты на «стометровке» и несколько капитальных кафе.

Дмитрий Островский

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