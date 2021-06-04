Прокуратура Севастополя добилась запрета работы дельфинария в Артбухте

Севастопольским городским судом удовлетворен иск природоохранной прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства при эксплуатации дельфинария в Артбухте. Проверка установила отсутствие разрешительных документов на работу в акватории Черного моря.

«Так, водный объект для размещения бассейна, а также для забора и сброса воды в пользование дельфинарию не предоставлялись. Кроме того, гидротехническое сооружение – набережная, используемая для размещения зала для зрителей, насосов и оборудования для фильтрации, эксплуатируется незаконно», – говорится в сообщении ведомства.

Суд обязал хозяина дельфинария прекратить эксплуатацию бассейнов и сброс воды в Черное море, а также освободить набережную путем демонтажа размещенного на ней оборудования.

Напомним, три года назад дельфинарий на набережной Корнилова остался без млекопитающих. По решению суда ООО «Биологическая станция», которая владела животными – дельфинами, белухой и морскими котиками забрала их из помещения дельфинария, находящегося в ведении ООО «Страна Дельфиния». Они начали свою работу по другому адресу, в парке Победы.

В 2019 в здании дельфинария и Артбухте случился крупный пожар, в котором, к счастью никто не пострадал, животных успели эвакуировать.

А в августе прошлого года прокуратура установила, что объект работает без договора водопользования.

Ольга Сурикова