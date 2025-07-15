Ушла из жизни севастопольская общественница Нина Прудникова

Город
15-07-2025

15 июля не стало руководителя РО Бессмертного полка России в г. Севастополе Прудниковой Нины Дмитриевны. Информацию подтвердили ее родственники.

В украинский период она была депутатом Нахимовского районного совета и депутатом Севастопольского городского совета.

В 2015 году она возглавила региональное отделение «Бессмертного полка России».

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