В Севастополе снесли овощной рынок в районе 5-го км

В Севастополе снесли торговые ряды овощного рынка 5 километра. На этом месте будут строить здание Севастопольского городского суда.

О переносе стихийного места торговли в районе 5-го км, которое более более известно в городе как «Севпривоз», правительство информировало в начале октября.

На территории стихийного места торговли располагалось около 220 торговых объектов.

В правительстве подчеркнули, что торговые ряды не имели разрешительных документов.

В 2018 году распоряжением ДИЗО данный земельный участок передан в пользование Севастопольскому городскому суду для строительства здания суда.

Ольга Сурикова